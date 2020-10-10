Москва и Минск ведут переговоры по цене поставок газа

Россия и Белоруссия ведут переговоры по цене поставок газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«У нас довольно активный диалог идет в части будущих поставок нефти и газа, индикативных параметров, и находимся тут в диалоге. Индикативный баланс — это объемы, в тоннах/кубометрах», — уточнил он.

Новак отметил, что рыночные цены на нефть складываются исходя из действующих цен на рынке с учетом того, что в белорусскую республику идут поставки без экспортной пошлины.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил о продвижениях в разрешении вопроса цены на газ между Москвой и Минском. Он сообщил, что речь идет о стоимости поставок российского газа для Минска в 2021 году.

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