Минтруд заявил о проработке индексации пенсий работающим пенсионерам

В Минтруде прорабатываются все возможные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что в этом процессе принимают участие все заинтересованные стороны.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев заявил, что партия направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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