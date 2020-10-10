Минтруд заявил о проработке индексации пенсий работающим пенсионерам
Анна Светлова
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В Минтруде прорабатываются все возможные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отметили, что в этом процессе принимают участие все заинтересованные стороны.
Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев заявил, что партия направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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