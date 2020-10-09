Экспорт российской органики остановился из-за требований Россельхознадзора

Крупнейшие российские экспортеры органической продукции приостановили поставки в другие страны. Как сообщает газета «Известия», экспортеры не могут исполнить требование Россельхознадзора о химическом обеззараживании продукции перед поставкой.

Как рассказал директор Национального органического союза Олег Мироненко, после такой обработки продукция лишается статуса органической. Это делает реализацию продукции за рубежом невозможной.

Он добавил, что Национальный органический союз попросил Россельхознадзор изменить действующее регулирование, отказавшись от обязательной фумигации.