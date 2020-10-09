В России стало в два раза больше проводящих сокращения компаний

Число работодателей, проводящих сокращения сотрудников для оптимизации численности персонала, выросло вдвое. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, число занятых сокращениями компаний с сентября выросло с 7 до 14%.

Исследование проводилось с 1 по 5 октября. В опросе участвовали 500 представителей кадровых служб компаний в 78 населенных пунктах России.

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