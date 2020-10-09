В России до конца года могут разрешить платить в магазинах по лицу и голосу

Законопроект, позволяющий банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу и голосу в магазинах и кафе, планируют принять до конца 2020 года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

В новой версии закона будут обновлены требования к хранения персональной информации, добавил депутат.

Единая биометрическая система начала работать по инициативе Банка России, Минфина и Минкомсвязи России в июне 2018 года. Ведет базу биометрических данных «Ростелеком», авторизация в ней проходит через портал госуслуг. Сдать свой биометрический отпечаток можно в отделениях 175 банков России. Пройдя идентификацию в системе, с помощью сочетания «Отпечаток голоса плюс и фотоизображения» можно, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале.

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