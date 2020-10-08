Против руководства «Нафтогаза» завели уголовное дело

Против руководства «Нафтогаза Украины» завели уголовное дело, заявил глава компании Андрей Коболев. Об этом он сказал в интервью «Громадському радио».

По его словам, это дело связано с деятельностью менеджмента компании.

«Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — рассказал Коболев.

При этом он не уточнил, каким именно органом было открыто уголовное дело.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что компании «нечего скрывать».

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