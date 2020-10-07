Крупнейшими банками РФ по числу клиентов стали «Сбер», ВТБ и «Тинькофф»

Крупнейшим розничным банком в России является Сбербанк, за ним следуют ВТБ и «Тинькофф», ставший лидером среди частных финансовых структур. Таковы результаты исследований, проведенных тремя международными компаниями: «Делойт» в СНГ, Frost&Sullivan и «НЭО Центром», а также Ipsos.

Исследователи «Делойт» констатируют, что за последние несколько десятилетий банковская отрасль претерпела значительные изменения.

«Если раньше крупные игроки старались бороться за клиентов в основном за счет ценовых факторов, то сегодня мы наблюдаем изменение всей парадигмы отношений потребителей с банками. Как показал наш опрос, большинство клиентов (61%) стараются выбрать банк с наиболее привлекательными условиями, однако при этом они учитывают такие факторы, как надежность (56% опрошенных), удобство сервисов (49%) и качество обслуживания (45%)», — отмечают аналитики.

Лидером рейтинга популярности розничных банков в РФ предсказуемо стал Сбербанк, в котором обслуживается большая часть населения России. Доля клиентов, воспользовавшихся розничными услугами банка за последние 30 дней на момент опроса, составляла 87,1%.

Вывод о лидерстве Сбербанка подтверждают и объемы розничного бизнеса этого игрока рынка, которые в несколько раз превышают аналогичные показатели его ближайшего конкурента — ПАО «ВТБ». Согласно данным опроса, его доля клиентов существенно ниже, чем у «Сбера», и составляет 23,4%.

Замыкает тройку лидеров «Тинькофф банк» — единственная частная финансовая структура, сумевшая составить столь существенную конкуренцию государственным организациям.

«Ведущий цифровой банк АО «Тинькофф Банк» исторически нацелен на работу с клиентами, для которых наибольший интерес представляют транзитно-расчетные операции, а также дополнительные услуги и сервисы. Развитие подобной бизнес-модели обеспечило банку высокий уровень востребованности среди населения —по результатам нашего исследования банк вошел в тройку лидеров по популярности среди опрошенных граждан, уступив только крупнейшим государственным игрокам рынка», — комментируют эксперты.

К аналогичным выводам ранее пришли и другие команды аналитиков. В исследовании международной компании Frost&Sullivan и российского «НЭО Центра» «Банковский сектор России и рейтинг банков по размеру активной клиентской базы» (анализировались количественные показатели российских банков наряду с опросом населения), также отмечается третье место «Тинькофф банка», который лидирует по размеру клиентской базы розничного сегмента среди частных банков.

Эксперты подсчитали, что активными клиентами Сбербанка являются 97,5 млн человек, ВТБ отдают предпочтение 13,3 млн россиян, а выбор в пользу «Тинькофф банка» сделали 7,2 млн российских граждан. Всего экосистема «Тинькофф», по данным компании, объединяет 11 млн клиентов.

Кроме того, согласно данным опроса международной исследовательской компании Ipsos, проведенного в январе-июне 2020 года, клиентами «Сбера» являются около 81% россиян, ВТБ — 26% россиян, «Тинькофф» — около 21% россиян.