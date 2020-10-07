В Еврокомиссии оценили штраф Польши в отношении «Газпрома»

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер заявила, что назначенный Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши штраф в отношении «Газпрома» является большим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что как правило штрафы ЕК составляют около 4-6% от глобального оборота компании. В случае с «Газпромом» же этот показатель составил 10%.

Вестагер добавила, что не в курсе деталей дела, поскольку у Еврокомиссии не было тесного взаимодействия с польскими национальными властями по подобным вопросам.

«Я не знаю этого дела в деталях», — заключила вице-президент.

В 2018 году UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и пяти его партнеров по строительству «Северного потока — 2».

Как стало известно ранее, общая сумма штрафа для «Газпрома» составила 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а для пяти других компаний — 385 млн злотых ($100 млн).

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