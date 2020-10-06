Минтранс предложил запретить импорт украинских цельнокатаных колес в РФ

Инициатива Минтранса о запрете импорта в Россию железнодорожных колес из Украины может быть связана с отказом Киева разрешить поставки такой же китайской продукции на свою территорию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участников отрасли.

По словам заместителя директора по перспективному развитию АО «Алтайвагон» Станислава Золотарева, в настоящее время себестоимость «цельноката» за одну единицу достигает 25 тысяч рублей, но из-за антидемпинговой пошлины в размере 35% колеса продают за 60 тысяч.

Заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин отметил, что сейчас украинские поставщики железнодорожных колес осуществляют поставку продукции из КНР через российские компании, при этом сами китайские колеса запрещены для ввоза на Украину.

По его мнению, предложение Минтранса об очередном запрете на ввоз украинской продукции связано именно с ответными мерами на отказ Киева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина намерена запретить импорт картошки из России