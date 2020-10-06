Россия оказалась в числе лидеров по темпам роста цифровых платежей

Компания BCG представила отчет «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее», в котором говорится, что Россия является абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей. Об этом сообщает ТАСС.

При этом среднегодовые совокупные темпы роста выручки от таких платежей составляют 15,6%.

Аналитики также предполагают, что в ближайшие пять лет Россия сохранит эти позиции, не смотря на снижение этого показателя до 2,8 — 7,8%.

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер отметил, что пандемия дала толчок развитию цифровых технологий, на что россияне очень оперативно отреагировали.

«С конца 2019 до середины 2020 года, половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты», --сказал он.

По словам Хаузера, опережают Россию по доле перешедших на безнал потребителей лишь Великобритания, Канада и Австралия.