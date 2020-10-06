Власти Москвы оценили сроки восстановления экономики

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил сроки восстановления городской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла», — сказал Ефимов.

По его прогнозам, экономика Москвы полноценно восстановится и вернется к прежней динамике к концу 2021 года или к середине 2022 года.

Заммэра Москвы отметил, что впервые за последнее десятилетие город будет выходить на рынок заимствований.

Столичный бюджет по итогам года недополучит около 800 млрд руб. из-за пандемии коронавируса, добавил Ефимов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Заммэра рассказал, сколько недополучит бюджет Москвы из-за коронавируса

— В Москве за нарушения мер безопасности из-за COVID-19 закрыли 150 магазинов

— В Москве приостановили работу 31 предприятия за нарушение масочного режима