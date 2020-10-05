Эксперт спрогнозировал ипотечный кризис в России
В России сложились предпосылки для возникновения ипотечного кризиса. Об этом газете «Ведомости» рассказал доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
По его словам, падение реальных располагаемых доходов населения, растущие объемы выдачи ипотеки и рост цен на недвижимость являются идеальным сочетанием факторов для начала ипотечного кризиса.
Эксперт считает, что одним из главных факторов риска является повышение доступности ипотеки.
В структуре ипотечных займов огромную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом. Именно эти заемщики, как считает Хестанов, станут проблемными при «экономическом шторме».
А России, по его словам, предстоит пережить вторую волну «коронакризиса», и многие потеряют работу и часть доходов.
По этой причине велика вероятного того, что проблемы с выплатой ипотеки станут массовыми.
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