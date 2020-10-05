Эксперт спрогнозировал ипотечный кризис в России

В России сложились предпосылки для возникновения ипотечного кризиса. Об этом газете «Ведомости» рассказал доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его словам, падение реальных располагаемых доходов населения, растущие объемы выдачи ипотеки и рост цен на недвижимость являются идеальным сочетанием факторов для начала ипотечного кризиса.

Эксперт считает, что одним из главных факторов риска является повышение доступности ипотеки.

В структуре ипотечных займов огромную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом. Именно эти заемщики, как считает Хестанов, станут проблемными при «экономическом шторме».

А России, по его словам, предстоит пережить вторую волну «коронакризиса», и многие потеряют работу и часть доходов.

По этой причине велика вероятного того, что проблемы с выплатой ипотеки станут массовыми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подготовка ко второй волне: что делают власти, чтобы спасти бизнес

— Путин положительно оценил меры поддержки строительства жилья

— Эксперты описали идеального ипотечного заемщика