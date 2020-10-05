В Детском мире на Лубянке выявили нарушения масочного режима

В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве выявили нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по столице Ольгу Куликову.

«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве был осуществлен осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов», — рассказала Куликова.

Она добавила, что за нарушения предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦУМ в Москве оштрафован на 1 млн рублей за нарушение «масочного режима»

— Московские «Ашаны» оштрафованы на 1,55 млн рублей

— В Москве закрыли Коптевский рынок из-за нарушений масочного режима