Оперштаб заявил, что в России не планируется вновь закрывать границы
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В оперштабе по коронавирусу в РФ заявили, что страна не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение с другими странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — сказали в штабе.
Ранее в Совфеде допустили повторное закрытие российских границ в связи с ростом случаев коронавируса в стране.
По последним данным, в России зарегистрированы 1 225 889 случаев коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Совфеде допустили повторное закрытие российских границ в связи с COVID-19