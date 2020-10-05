Оперштаб заявил, что в России не планируется вновь закрывать границы

В оперштабе по коронавирусу в РФ заявили, что страна не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение с другими странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — сказали в штабе.

Ранее в Совфеде допустили повторное закрытие российских границ в связи с ростом случаев коронавируса в стране.

По последним данным, в России зарегистрированы 1 225 889 случаев коронавируса.

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