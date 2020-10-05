Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Антон Демидов

Специалисты сервиса «Работа.ру» проанализировали базу вакансий и составили октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в столице, передает РИА «Новости».

Так, одну из самых больших зарплат работодатель готов платить зубному технику-керамисту. Речь идет о суммах в диапазоне от 150 до 300 тыс. рублей в месяц. Претендент должен иметь опыт работы не менее трех лет, а также действующий сертификат.

Врач-офтальмолог в салоне оптики, который будет консультировать клиентов, подбирать очки и проверять зрение, может получать до 160 тыс. рублей.

Также высокие зарплаты имеют и IT-специалисты. Так, Senior разработчику C# готовы платить до 210 тыс. рублей, а Backend-разработчику — до 180 тыс. рублей.

Кроме того, на высокий заработок претендуют репетиторы по английскому языку (от 80 до 120 тыс.), преподаватели курса бровистов (150 тыс.), руководители кадровых служб (от 120 до 150 тыс.).

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