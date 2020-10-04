Назван способ вернуть деньги, отправленные мошенникам

Руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская рассказала, как вернуть деньги, которые были отправлены мошенникам. Об этом сообщает «Прайм».

По ее совам, если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Также будет невозможно вернуть деньги путем отмены транзакции, если злоумышленник получил информацию о любых данных карты.

При этом можно обратиться в полицию с заявлением о преступлении.

«В своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена «менеджеров», сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения», — советует эксперт.

Она отмечает, что дальнейшее зависит от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Вернуть деньги получится только если преступники будут пойманы.

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