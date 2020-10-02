Рубль снизился к доллару и евро
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс рубля снизился к доллару и евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.
Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 50 копеек, до 77,86 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 91,35 рубля (на 10.03 мск).
Ранее нефть подешевела после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что он и его супруга заразились коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В конгрессе США одобрен пакет мер о стимулировании экономики на $2,2 трлн
— Коронавирус выявили у Дональда и Меланьи Трамп
— Нефть подешевела после того, как Трамп заразился коронавирусом