Рубль снизился к доллару и евро

Курс рубля снизился к доллару и евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 50 копеек, до 77,86 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 91,35 рубля (на 10.03 мск).

Ранее нефть подешевела после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что он и его супруга заразились коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В конгрессе США одобрен пакет мер о стимулировании экономики на $2,2 трлн

— Коронавирус выявили у Дональда и Меланьи Трамп

— Нефть подешевела после того, как Трамп заразился коронавирусом