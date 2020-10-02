Нефть подешевела после того, как Трамп заразился коронавирусом
Карина Казанцева
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Цены на нефть опустились примерно на 2% после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные торгов.
Декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 1,98%, до $40,12 за баррель (на 8.16 мск). Цена ноябрьских фьючерсов WTI тоже снизилась на 2,01%, до $37,94 за баррель.
Ранее Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.
США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.
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