Главным бенефициаром транзита «санкционки» через РФ назвали Украину

Центр развития цифровых платформ выяснил, кто получил наибольшую выгоду от транзита санкционной продукции через территорию России. Об этом сообщает РБК.

ЦРЦП назвала таким бенефициаром Украину.

Аналитики провели исследование, по результатам которого определили, что украинские перевозчики смогли сэкономить около $13 млн после того, как Россия разрешила проводить транзит санкционной продукции через свои территории.

Специалисты посчитали, что свыше 4,4 тыс. рейсов с продукцией, в отношении которой введены ограничительные меры, было совершено через российские границы с марта 2020 года.

Наиболее популярными товарами транзита стала продовольственная продукция, из которой на мясо и молочные продукты приходится 37% перевозок.

В 2020 году перевозчики получили возможность перевозить через территорию России запрещенные товары, на которые были наложены санкции в 2014 году, при условии отслеживания транзита с помощью специальных систем контроля.

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