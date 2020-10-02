Аргентина планирует возобновить авиасообщение

Аргентинские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения. Об этом сообщает агентство Telam.

Так, глава министерства транспорта страны Марио Меони заявил, что данное решение может быть утверждено 12 октября.

Он уточнил, что вопрос возобновления перелетов будет касаться как внутреннего, так и международного авиасообщения.

«Ожидаемая дата возвращения полетов, мы стараемся решить этот вопрос как можно скорее, не позднее 12 октября или c середины октября максимум», — заключил Меони.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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