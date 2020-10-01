В Москве за нарушения мер безопасности из-за COVID-19 закрыли 150 магазинов
Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил, что столичные власти в последнее время закрыли 150 магазинов из-за нарушений мер безопасности по коронавирусу.
Градоначальник отметил, что это «очень много».
«С сегодняшнего дня начали проводить проверки не только по тому, как ограничения соблюдают магазины, но и сами граждане», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-2.
По его словам, власти города применяют к магазинам «достаточно жесткие меры».
По последним данным, число случаев коронавируса в Москве достигло 295 025, 249 861 человек выздоровел, 5 254 пациента скончались.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, 23,6 млн выздоровевших, более 1 млн умерших пациентов. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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