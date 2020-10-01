ПСБ поддержал более 37 тыс. предприятий  МСП на 50 млрд рублей

ПСБ поддержал десятки тысяч предприятий на сумму более 50 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 1 октября, в четверг.

Таким образом, финансовая поддержка стала доступной более чем 37 000 предприятий МСП, которые, как неоднократно отмечало руководство страны, пострадали из-за пандемии коронавируса, пострадали больше остальных

Отмечается, что наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранении численности сотрудников.

ПСБ — активный участник программ поддержки МСП, напомнил директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Кирилл Тихонов

«Сегодня активность бизнеса восстанавливается, предприятия МСБ возвращаются к своей обычной деятельности после тяжелого периода самоизоляции, который в большей степени им помогли пережить государственные программы поддержки Минэкономразвития, реализуемые в тесном сотрудничестве с банками», — констатировал он.

По оценке ПСБ, более 97% предприятий МСП выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита.

«С 1 октября прекращается заключение новых договоров по программе ФОТ 0%, но до конца месяца продолжает действовать программа кредитования на возобновление деятельности, и мы рассчитываем выдать ещё несколько тысяч льготных кредитов», - подчеркнул Тихонов.