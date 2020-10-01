В Финляндии сочли неприятным поручение Путина запретить вывоз древесины

Представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас назвал неприятным решение российского лидера Владимира Путина о запрете вывоза древесины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое изменение создаст значительную неопределенность для производственной среды.

Кроме того, по мнению Палокангаса, запрет скажется не только на лесной промышленности, но и на других видах деятельности.

Ранее Путин заявил, что необходимо пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины из страны.

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