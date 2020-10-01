Правительство продлило до начала января мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлевает до начала января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали из-за пандемии.

«И еще об одном документе, который очень ждали многие предприниматели: правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января», — сказал Мишустин на заседании кабмина.

Он добавил, что право на мораторий будет предоставлено организациям и индивидуальным предпринимателям из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших в пандемию коронавируса.

Мораторий на возбуждения дел о банкротстве был введен в апреле 2020 года на полгода.

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