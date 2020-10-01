Туроператоры подсчитали, во сколько обойдутся билеты на курорты Египта

Российские туроператоры рассказали, сколько стоит долететь до курортов Египта через Каир и Стамбул, сообщает АТОР.

Так, в начале ноября путешествие из Москвы в Хургаду с пересадкой в Стамбуле будет стоить от 29 тысяч рублей, а в новогодние каникулы — от 44,5 тысячи рублей.

За билет по маршруту Москва-Стамбул-Шарм-эш-Шейх и обратно с 4 по 11 ноября придется отдать 32 тысячи рублей, а в новогодние праздники — от 33 тысяч рублей.

Поездка через Каир в Хургаду на ноябрьские праздники обойдется почти в 40 тысяч рублей, а в новогодний период — от 55 тысяч рублей. Маршрут до Шарм-эль-Шейха с такой же пересадкой будет стоить от 40 тысяч рублей и от 57 тысяч рублей соответственно.

Как отмечается, полет из Москвы со стыковкой в Стамбуле на 20-40% дешевле, чем с пересадкой в Каире.

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