Трамп продлил финансирование правительства до 11 декабря

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

Согласно документу, финансирование правительства продлено до 11 декабря 2020 года.

В США без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета было 30 сентября — конец финансового года.

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