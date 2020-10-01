Трамп продлил финансирование правительства до 11 декабря
Бернст Ю.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
Согласно документу, финансирование правительства продлено до 11 декабря 2020 года.
В США без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета было 30 сентября — конец финансового года.
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