Минфин не поддержал идею отмены накопительной части пенсии

Глава Минфина Антон Силуанов не поддержал идею отмены накопительной части пенсии в России, передает ТАСС.

По его словам, прежде чем принимать подобные решения, необходимо создать в стране систему добровольных пенсионных накоплений.

Министр подчеркнул, что гражданам надо давать возможность для накопления средств на пенсию, чтобы они после завершения карьеры имели минимальное сокращение доходов.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением отменить накопительную часть пенсии.

По мнению представителей ФНПР, идея накопительной пенсии дискредитируется наличием накопительного компонента в системе государственного обязательного пенсионного страхования.

В свою очередь кабмин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2023 года.