Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах усиливается при поддержке Корпорации МСП

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман принял участие в заседания Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Заседание было посвящено экономике монопрофильных муниципальных образований и результатам принятых Правительством РФ мер антикризисной поддержки экономики, направленных на минимизацию негативных последствий от распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе доклада Генеральный директор Корпорации МСП отметил: «Тема моногородов находится в фокусе нашего внимания. Мы охватили моногорода поддержкой в объеме 100%. Поддержка субъектов МСП, в том числе имущественная, в условиях пандемии не снижались, а, наоборот, увеличивались, в связи с возросшей потребностей в ней со стороны бизнеса. На сегодняшний день имущественная поддержка доступна на территории 290 моногородов Российской Федерации в отношении 4 914 объектов, включенных в перечни муниципального имущества.48% объектов из этих перечней предоставлены предпринимателям. В 2019 году перечни муниципального имущества содержали 4 695 объектов на территории 282 моногородов. За 2016–2020 годы при участии Корпорации к данной поддержки подключились 133 моногорода, число объектов, пригодных для передачи в аренду предпринимателям, выросло на 2 089 или 74%».

В числе моногородов-лидеров по количеству объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предназначенных для субъектов МСП – ЗАТО, город Железногорск (Красноярский край, из 240 объектов, включенных в перечни имущества, 190 (79%) объектов предоставлены), г. Тында (Амурская область, из 275 объектов, включенных в перечни имущества, 184 объекта (67%) предоставлены), г. Новокуйбышевск (Самарская область, из 111 объектов, включенных в перечни имущества, 56 (50%) объектов предоставлены).

Корпорация МСП проводит мониторинг оказания имущественной поддержки в субъектах РФ и оказывает консультационное и методическое содействие органам власти по вопросам такой поддержки. Также на Портале Бизнес-навигатора МСП действует несколько сервисов подбора государственного, муниципального и коммерческого имущества, сдаваемого в аренду.

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказывает кредитную поддержку субъектам МСП, имеющим статус резидентов моногородов, в целях улучшения условий устойчивого развития предпринимательства. В банке разработан специальный кредитный продукт с фиксированной ставкой 7,75% годовых, максимальная сумма по кредиту – 2 млрд рублей.

Напомним, что имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предусмотренная Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования и иного движимого имущества, включаемого в формируемые указанными органами перечни государственного и муниципального имущества, на возмездной основе, на безвозмездной основе и на льготных условиях.