Силуанов оценил идею отмены накопительной части пенсии

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что отменять накопительную часть пенсии нужно только после создания в стране системы добровольных пенсионных накоплений, передает ТАСС.

Так он прокомментировал письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), направленное премьер-министру России Михаилу Мишустину. Авторы инициативы в своем обращении предлагают отменить накопительную часть пенсии.

Силуанов напомнил, что в настоящее время в стране заморожены перечисления в накопительную часть пенсий.

По его словам, людям нужно сначала «создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов».

«Поэтому давайте сначала создадим такую систему (добровольных пенсионных накоплений. — «Газета.Ru»), а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — отметил Силуанов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Снижает выплаты: профсоюзы просят отменить накопительную пенсию

— В Госдуму внесен проект о «заморозке» накопительных пенсий до конца 2023 года

— Кабмин предложил продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года