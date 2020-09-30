РФ потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Приостановка въезда иностранных туристов в Россию из-за коронавируса привело к потере почти $7 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По прогнозам Игнатьева, до конца 2020 года эта сумма вырастет до $8-9 млрд.

Россия из-за пандемии закрыла границы для всех иностранцев 27 марта. Въезд для туристов из Китая — основного туристического рынка для России — был закрыт в феврале. В августе и сентябре для ряда стран ограничения были сняты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Принцип взаимности: как будут открываться российские границы

— Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

— Почти 75% россиян назвали Россию привлекательной для иностранных туристов