РФ потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов
Бернст Ю.
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Приостановка въезда иностранных туристов в Россию из-за коронавируса привело к потере почти $7 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
По прогнозам Игнатьева, до конца 2020 года эта сумма вырастет до $8-9 млрд.
Россия из-за пандемии закрыла границы для всех иностранцев 27 марта. Въезд для туристов из Китая — основного туристического рынка для России — был закрыт в феврале. В августе и сентябре для ряда стран ограничения были сняты.
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