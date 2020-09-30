Глава РТС опроверг закрытие трети российских АЗС

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша прокомментировал начало действия включающего новые рекомендации по оснащению АЗС национального стандарта. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнение, вступающие в силу 1 октября изменения не приведут к закрытию АЗС, поскольку следование ГОСТу является добровольным.

«Введен ГОСТ. Документ добровольного применения», — подчеркнул Аркуша.

Он также добавил, что процесс замены оборудования будет постепенным, все колонки старого стандарта будут заменяться на новые по мере модернизации.

Кроме того, эксперт отметил, что стандарт больше затрагивает производителей оборудования, а не сами заправки. В связи с этим Аркуша призвал владельцев АЗС не паниковать.

Ранее независимый топливный союз (НТС) спрогнозировал, что треть российских заправок может закрыться в текущем году.

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