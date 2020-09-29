Лукашенко призвал к созданию равных условий для белорусских и российских компаний

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание равных условий для российских и белорусских компаний хозяйствования задачей, требующей решения. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Минск и Москва нашли компромисс в вопросах поставок нефти в этом году, строительства Белорусской АЭС, изменения условий государственного кредитования.

«Вместе с тем еще немало задач ждут своего решения. Одна из основных — создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия готова обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность.

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