Лукашенко призвал к созданию равных условий для белорусских и российских компаний
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание равных условий для российских и белорусских компаний хозяйствования задачей, требующей решения. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что Минск и Москва нашли компромисс в вопросах поставок нефти в этом году, строительства Белорусской АЭС, изменения условий государственного кредитования.
«Вместе с тем еще немало задач ждут своего решения. Одна из основных — создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что Белоруссия готова обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность.
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