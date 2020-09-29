Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

31,2% респондентам для нормальной жизни необходимо 50–70 тыс. руб. в месяц. 25% назвали сумму в 70–100 тыс. руб.

Для 22,6% опрошенных достаточно 35–50 тыс. руб. в месяц. 5,4% хватит от 20 до 35 тыс. руб., 0,5% — 20 тыс. руб.

Наибольшие финансовые запросы у жителей Москвы и Московской области. Далее следует Санкт-Петербург.

Большинство респондентов во всех регионах отметили, что их реальный доход не соответствует желаемому.

Компания проводила исследование с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие свыше 1 600 человек со всей России.

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