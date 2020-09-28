ЦБ продлил сроки перевода пенсионеров на карты «Мир»
Валерия Исполатова
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Банк России решил продлить сроки перевода пенсионеров на карты «Мир». Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, большинство получателей пенсии уже перешли на новую платежную систему.
Тем не менее, часть россиян по неизвестным причинам еще не получила карты «Мир». В связи с этим, срок перевода продлен до 31 декабря 2020 года, рассказала Бакина.
Она добавила, что пенсионеры смогут получать выплаты и другими способами, в частности чрез счета, к которым не привязаны никакие карты или на сберкнижку.
Ранее стало известно, что россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир».