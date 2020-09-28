С утверждением «женщины не должны работать» согласились 18% россиян

Проведенное холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR исследование показало, как россияне относятся к утверждению «женщины не должны работать». Об этом сообщает РБК.

Так, 18% жителей России согласны с данным утверждением. В Индии этот показатель оказался максимальным и составил 45%.

А 58% респондентов полностью или частично не согласны с этой мыслью. Наибольшее число несогласных было выявлено в Бразилии — 88%.

При этом 34% россиян заявили, что лишь «в некоторой степени» не согласны с тем, что женщины должны работать. Средний показатель по миру составляет 16%.

Аналитики отметили, что Россия оказалась близка к большинству прогрессивных стран, но по-прежнему сдерживается традиционным укладом жизни.

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