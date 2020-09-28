В Госдуме оценили риски для кредитных карт

Член комитета Государственной думы по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал поправки к закону «О потребительском кредите». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, поправками обеспокоены лишь те финансовые организации, которые не успели перестроиться под новую систему.

Дивинский добавил, что данные изменения не представляют никакой опасности для кредитных карт.

Ранее российские банки обеспокоились тем, что принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для кредитных карт.

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