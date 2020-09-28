Эксперт рассказал, кому полагается двойная пенсия
Получать две пенсии могут военные, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военнослужащих, рассказала агентству «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнёры» Надежда Ермолаева.
Ермолаева отметила, что описанные в законе случаи, как правило, затрагивают военных. Например получившие инвалидность на службе могут получат две выплаты: по инвалидности и по старости.
Такие же правила распространяются на ветеранов Великой Отечественной войны или лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда».
Также родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших на службе или вследствие полученной травмы, имеют право на пенсию по потере кормильца и старости. Этот же принцип используется при выплатах нетрудоспосбным членам семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и погибших летчиков-космонавтов.
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