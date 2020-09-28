Эксперт рассказал, кому полагается двойная пенсия

Получать две пенсии могут военные, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военнослужащих, рассказала агентству «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнёры» Надежда Ермолаева.

Ермолаева отметила, что описанные в законе случаи, как правило, затрагивают военных. Например получившие инвалидность на службе могут получат две выплаты: по инвалидности и по старости.

Такие же правила распространяются на ветеранов Великой Отечественной войны или лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Также родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших на службе или вследствие полученной травмы, имеют право на пенсию по потере кормильца и старости. Этот же принцип используется при выплатах нетрудоспосбным членам семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и погибших летчиков-космонавтов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выше прогноза: как вырастут пенсии в 2021 году

— Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году в России

— В РФ изменится порядок получения пенсий на карту