Крупнейший авиаперевозчик Украины отменяет рейсы в Армению

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» временно отменяет рейсы в Ереван на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.

«Необходимость меры пресечения обусловлена введением военного положения и мобилизацией в Армении», – указано в сообщении.

Перевозки в Азербайджан должны возобновиться 4 октября, вопрос об осуществлении рейсов в Баку также будет решен с учетом сложившейся ситуации, отмечает авиакомпания.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане также введено военное положение в ряде регионов и городов.

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