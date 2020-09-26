В Британии за сутки коронавирусом опять заразились больше 6 тысяч человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 6042 человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав.

Суточный прирост заражений четвертый день превышает шесть тысяч. Днем раньше число заболевших достигло 6874.

Всего в Великобритании коронавирусом заразились 431 816, погибли 42 060 человек. Ранее премьер Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, около миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Молдавии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

— На площадке кабмина могут обсудить доплаты врачам за коронавирус

— Джонсон назвал сумасшедшими противников прививок