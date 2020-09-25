Сбербанк утвердил рекордную выплату дивидендов

Валерия Исполатова

Сбербанк направит на дивиденды рекордную для России сумму, следует из сообщения кредитной организации.

Речь идет о 50% чистой прибыли за 2019 год — 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля на акцию.

Такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров, которое впервые проходило в заочном формате.

Объем дивидендов Сбербанка станет самым большим в истории России.

Предыдущий рекорд принадлежал «Газпрому» при распределении прибыли за 2018 год — 383,2 млрд, или 27% прибыли.

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