Китай планирует к концу года выпустить более 600 млн доз вакцины от COVID-19

Китайские власти планируют к концу 2020 года выпустить около 610 млн доз вакцины от коронавируса, а в 2021 году — более 1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Госкомздрава КНР.

«Согласно нашим текущим оценкам, к концу этого года будет произведено 610 млн доз вакцины. Это в текущем году, а в следующем этот показатель может достичь 1 млрд доз», — заявил представитель комитета.

Ранее стало известно, что власти КНР намерены выпустить на рынок китайскую вакцину от коронавируса до конца текущего года.

Всего в мире зафиксировано 32 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 млн человек, умерли более 980 тыс. пациентов.

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