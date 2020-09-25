Немерюк: усиливать проверки магазинов в связи с COVID-19 не будут
Елизавета Мележенкова
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Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что власти столицы не планируют дополнительно усиливать контроль за соблюдением мер по коронавирусу магазинами и торговыми центрами. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что ежедневные проверочные действия по-прежнему будут производиться.
Ранее Немерюк сообщил, что власти Москвы оштрафовали ЦУМ более чем на 1 млн руб. за нарушение масочно-перчаточного режима.
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