Немерюк: усиливать проверки магазинов в связи с COVID-19 не будут

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что власти столицы не планируют дополнительно усиливать контроль за соблюдением мер по коронавирусу магазинами и торговыми центрами. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что ежедневные проверочные действия по-прежнему будут производиться.

Ранее Немерюк сообщил, что власти Москвы оштрафовали ЦУМ более чем на 1 млн руб. за нарушение масочно-перчаточного режима.

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