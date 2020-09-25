В России прогнозируют падение цен на товары зарубежных онлайн-магазинов
Цены на товары зарубежных онлайн-магазинов могут упасть на 10% при развитии сети бондовых складов в России, заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров изданию «Известия».
Первый бондовый склад в стране откроется в Татарстане в начале ноября, указано в материале.
Такие склады позволяют продавцам размещать на арендованной в стране площади свои товары, при этом растаможка продукции производится поштучно по облегченной процедуре при ее покупке, пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, товары могут храниться на складе до трех лет без растаможки.
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