Абрамченко и Иванов высоко оценила усилия ГК «ОТЭКО» по поддержанию экологии в порту Тамань

Делегация во главе с вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко, специальным представителем президента РФ Сергеем Ивановым, помощником президента по транспорту Игорем Левитиным и министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным посетила с рабочим визитом портово-промышленные объекты ГК «ОТЭКО» в порту Тамань, где гендиректор ОТЭКО Мишель Литвак представил гостям масштабную инфраструктуру и планы развития порта, а также уникальный комплексный подход к защите окружающей среды на Таманском терминале навалочных грузов, включающий сочетание передовых технологий и организационных мероприятий, в том числе впервые примененных в России.

«Хочу поблагодарить коллег. Без рубля федерального финансирования создан современнейший порт, - обратилась Виктория Абрамченко к руководству группы компаний. - Мы сегодня обсуждали в том числе и вопрос экологического мониторинга. Это то, чем мы занимаемся в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Президент сказал, что эффект от национальных проектов должен быть заметен и понятен».

«В городах, которые занимаются перевалкой таких грузов, как уголь, жителям нужно иметь возможность открыть форточку. Здесь форточку можно открыть», - подчеркнула вице-премьер.

«Поэтому такие мощности должны появиться во всех портах, которые занимаются перевалкой угля», - отметила Абрамченко.

Действия компании ОТЭКО, справившейся с задачей поддержания экологии, поддержал и Сергей Иванов.

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов напомнил, что на данный момент РЖД предоставляет льготу на тариф на провоз угля в любой российский город.

«Я считаю, это несправедливо, один порт вкладывает огромные деньги в цивилизованную экологически приемлемую перевалку, а большинство портов России ничего не делают, и валят варварским методом. Инициативу сегодня участники совещания из совершенно разных ведомств практически все поддержали без исключения», - заявил он.

В последнее время отечественные производители угля испытывают серьезное давление, вызванное изменением цен на рынке энергетических ресурсов, признал Литвак.

«В то же самое время эта ситуация открывает и новые возможности для наших экспортёров. В такой ситуации хотелось бы, чтобы государство поддержало именно наших производителей угля-экспортёров. От этого выиграли бы все: сами производители-экспортеры, стремящиеся укрепиться на существующих или занять новые рынки сбыта, РЖД, владельцы подвижного состава, ремонтные предприятия и порты», - отметил глава ОТЭКО.

«Мы уделяем самое серьезное внимание сохранению окружающей среды и минимизации антропогенного воздействия на природу. Это важнейшая задача, которая стоит перед любым промышленным производством и ответственным бизнесом», - заверил Литвак.