Тиньков предложил сделать Грефа главой правительства

Бизнесмен Олег Тиньков предложил назначить главу банка Сбер Германа Грефа премьер-министром России. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

«Его нужно конечно делать премьер министром, представляете, как бы он поменял страну», — говорится в сообщении.

Одновременно Тиньков заявил, что на месте Грефа он «давно купил бы Mail.ru Group».

Позже Греф удалил из сообщения предложение сделать Грефа премьер-министром.

«Позвонил Герман Оскарович (Греф), попросил убрать про премьер-министра», — написал Тиньков.

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