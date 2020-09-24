Тиньков предложил сделать Грефа главой правительства
Максимс Краюшкинс
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Бизнесмен Олег Тиньков предложил назначить главу банка Сбер Германа Грефа премьер-министром России. Об этом он сообщил у себя в Instagram.
«Его нужно конечно делать премьер министром, представляете, как бы он поменял страну», — говорится в сообщении.
Одновременно Тиньков заявил, что на месте Грефа он «давно купил бы Mail.ru Group».
Позже Греф удалил из сообщения предложение сделать Грефа премьер-министром.
«Позвонил Герман Оскарович (Греф), попросил убрать про премьер-министра», — написал Тиньков.
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