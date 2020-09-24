Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Замглавы Минтруда России Андрей Пудов заявил, что величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается установить на уровне 11 653 руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», — сказал он.

Пудов добавил, что это приводит к соотношению с медианным доходом за 2019 год, равным 44,2%. По его словам, именно такой уровень соотношения предлагается установить на следующий год.

Что касается МРОТ, то по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 руб.) рост составит 105,5%, уточнил замминистра.

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