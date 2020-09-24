Частные клиники и аптеки лишились популярной вакцины от гриппа

В частных клиниках и аптеках не будет доступна одна из самых популярный линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс», в частности четырехвалентная вакцина «Ультрикс квадри». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей частных клиник и крупнейших страховщиков.

Клиники разместили заявки на бронирование десятков тысяч доз вакцин еще летом, однако им предоставили только треть от заказанных объемов.

Вакцина отсутствует у таких страховых компаний, как «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс страхование».

В аптеках также практически нет «Ультрикса». Об этом сообщили в аптечных сетях «36,6», «Ригла» и «Магнит Аптека».

Вакцину линейки «Ультрикс» производит биофармацевтическая компания «Форт», совместный актив холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех и компании Marathon Group.

В пресс-службе «Форта» отмечают, проблема обусловлена выросшими поставками в государственные больницы в рамках программы всеобщей бесплатной иммунизации населения.

«Это связано с решениями руководства страны по серьезному увеличению охвата вакцинацией: до 60% всех граждан и 75% — из групп риска», — объяснили в «Форте».

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