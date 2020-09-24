В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Норма о появлении сотрудника в состоянии алкогольного опьянения не будет распространяться на дистанционную занятость. Об этом говорится в рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе, пишут «Известия».

Издание сообщает, в настоящее время данный законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме. Документ создала и сейчас вносит в него поправки рабочая группа, состоящая из представителей Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, а также экспертов.

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены. При этом авторы инициативы предлагают увольнять сотрудника, если он не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции», сказано в документе.

Однако все остальные основания для увольнения останутся прежними и будут распространяться и на традиционную, и на удаленную работу, указывается в проекте поправок.

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