Расходы на реализацию мер из послания Путина парламенту 2020 года вырастут на 80%

Глава России Владимир Путин заявил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%.

Лидер РФ напомнил, что в послании этого года он предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Путин добавил, что все необходимые ресурсы на эти цели «заложены в проект бюджета на ближайшую трехлетку».

«Для справки, расходы на реализацию послания 2020 года возрастают с 0,7 трлн рублей до 1,2 трлн рублей, то есть на 80% будет рост», — сказал он в ходе обращения к членам Совета Федерации.

Трансляцию выступления главы государства ведет «Россия 24».

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