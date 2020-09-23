РФ получит доступ к счетам россиян еще в двух странах
Перечень юрисдикций, обменивающихся финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, дополнился Нигерией и Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом, в настоящее время в данном списке находится 91 юрисдикция.
Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен Федеральная налоговая служба РФ получает информацию о зарубежных счетах россиян. Такой обмен данными нацелен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.
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